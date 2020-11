​Tout est dit*...

Un brin de souverainisme d'État comme savait faire prévaloir le Général face aux plus grandes puissances de ce Monde, nous manque.



Au lieu de ça et après lui, la France s' est engluée dans une chienlit idéologique indescriptible où les merdes sont arrivées en rafales.



Le gaullo- communisme nous manque !

Détruit par la sociale démocratie à l' eau de rose, dans une vision universaliste destructrice.



La politique c'est moi, le social c'est vous, disait- il, s'adressant aux syndicalistes et aux autres corps intermédiaires de la France.



J' aimerais entendre le Général à propos de la mondialisation, par exemple...rien que ça !



A propos de cette immigration sauvage..et envahissante.



A propos du déclin programmé de la France...dans lequel elle n' arrive même plus à faire honneur à ses valeurs de Liberté Égalité Fraternité pour les Français et entre Français.



Et j' en passe..



La Liberté est confisquée.



La Fraternité est au bénéfice des autres.



L'Égalité entre Français est à trouver.



*https://m.huffingtonpost.fr/entry/pourquoi-la-magistrale-serie-televisee-sur-de-gaulle-resonne-avec-notre-actualite_fr_5fa91050c5b6f21920ddc760?ncid=other_facebook_eucluwzme5k&utm_campaign=share_facebook