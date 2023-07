A la Une . ​Tour Auto : Le programme de ce vendredi

L’épreuve reine du sport automobile à La Réunion démarre ce vendredi après-midi à Saint-Denis. Les bolides vont prendre d’assaut la route de La Montagne pour deux spéciales dont la mythique des Trois Bancs-RER. Par Baradi Siva - Publié le Vendredi 28 Juillet 2023 à 07:28

L’attente prend fin ce vendredi après-midi. Les pilotes de rallye vont s’élancer de Saint-Denis pour trois jours de courses tout autour de La Réunion. Le 54e Tour Auto sera une édition au tracé très rapide et devrait voir les ténors se battre pour l’un des plus prestigieux trophées du sport automobile local.

La Montagne et le centre-ville de Saint-Denis au cœur de la course



C’est les vacances mais la circulation risque d’être un peu difficile sur le littoral de Saint-Denis ce vendredi. Les 108 équipages stationneront dès la fin de matinée du côté de la Place Sarda Garriga près du Barachois.



Les lacets de la route de la Montagne seront fermés à la circulation dès 12 heures pour le départ du Tour Auto qui sera donné une heure plus tard. Les bolides avaleront rapidement les 4 kilomètres de virages jusqu’aux 3 Bancs.



Les voitures reviendront ensuite sur le littoral de Saint-Denis. Elles seront garées près de la gare routière avant le reste de la compétition qui reprendra vers 19 heures. Les spéciales de La Montagne (Saint-Denis) et de Vue Belle (Saint-Paul) vont s’enchaîner avant un retour à la Place Sarda Garriga où les bolides passeront la nuit.

Un Tour Auto artistique



La chanteuse Gaïa L.C. sera sur le podium du départ au Barachois pour le coup d’envoi du Tour Auto.



Elle sera aussi en milieu d’après-midi à Ruisseau Blanc, sur le lieu du regroupement des concurrents à La Montagne après la spéciale des Trois Bancs-RER.

1ère étape : Ce qu’il faut retenir sportivement



La spéciale inaugurale du 54e Tour Auto de La Réunion sera très courte mais très spectaculaire. Les “Trois Bancs RER” est le tracé le plus attendu de la course. Les voitures de rallye n’ont plus emprunté les lacets de la route de la Montagne depuis 8 ans. Le public est attendu nombreux et des navettes gratuites sont prévues pour permettre aux spectateurs de se placer en toute sécurité le long de la route sur les zones prévues.



Cette première spéciale est assez atypique car elle est très sinueuse mais nécessitera de déployer un maximum de puissance pour gravir les rampes de La Montagne le plus vite possible. Les ténors, qui ont des voitures qui rugissent bien plus fort que les autres, devraient rapidement prendre l’avantage dès le début du Tour Auto.



La spéciale de La Montagne (9,68 km) se courra de nuit et va obliger les pilotes à rester très concentrés. La route est encore une fois assez sinueuse mais aussi assez étroite pour des voitures de cette taille. Il faudra donc aller le plus vite possible tout en évitant les pièges comme les dos d’ânes mais aussi les trottoirs qui peuvent rapidement mettre fin à la course d’un pilote sorti trop large d'un virage.



Les pilotes devront ensuite rapidement se rendre dans les Hauts de Saint-Paul pour la spéciale de Vue Belle, sur 12,17 km. Un détour dans l’Ouest qui ne verra les voitures rentrer sur la Place Sarda Garriga qu’en milieu de soirée pour y passer la nuit.



