La grande Une ​Tour Auto : Le programme de ce samedi

La deuxième étape du 54e Tour Auto sera sûrement la journée la plus éprouvante de la course pour les pilotes comme pour les mécaniques. Par Baradi Siva - Publié le Samedi 29 Juillet 2023 à 06:08

Le Tour Auto prendra tout son sens ce samedi avec des pilotes de rallye qui vont commencer la compétition dans l’Est avant de passer une grande partie de la journée dans le Sud Sauvage et passer la soirée dans l’Ouest de La Réunion.

Plein gaz au Pays des Laves



L’Est de La Réunion avait été boudé par le Tour Auto l’année dernière à cause de l’application stricte des réglementations nationales qui n’avaient pas permis à l’ASA Réunion de s’organiser de façon adéquate. L’injustice de 2022 a été réparée cette année. La classique spéciale des Radiers est bien au programme.



Le tracé difficile et truffé d’embûches, de sauts et de traversées de… radiers va tester les limites des pilotes engagés sur le Tour Auto. Celui qui aura bien préparé sa monture et qui se sentira en confiance pourra prendre l’avantage sur la plus longue spéciale du Tour Auto (14,95 km).

Pas de répit dans le Sud Sauvage



Quatre spéciales seront disputées sur la commune de Saint-Joseph. Les concurrents restants vont enchaîner deux fois La Crête, un tracé de 14,43 kilomètres. Ils pourront passer par l’assistance entre chaque passage pour pouvoir opérer des changements de réglages.



Les bolides s’attaqueront ensuite aux Lianes (12,22 km). Les premiers s’élanceront avant le coucher du soleil sur une spéciale qui alliera des épingles serrées à de longues lignes droites. Les pilotes devront là encore faire parler tout leur talent.

De retour à Saint-Leu



La caravane rallystique était déjà sur la station balnéaire le mois dernier pour le Rallye de Saint-Leu. Elle revient pour une petite soirée ce samedi.



Les Colimaçons seront parcourus à deux reprises en pleine nuit. Les 14,4 kilomètres de bitume seront avalés une première fois à partir de 19h23 et ensuite à partir de 22h06. C’est là aussi un tracé qui fera plutôt parler la puissance du moteur mais qui offrira un beau spectacle lumineux et sonore pour les pouakés dans les Hauts de Saint-Leu.



Les bolides seront ensuite entreposés pour la nuit à Saint-Paul sur la Chaussée Royale. L’ultime étape du 54e Tour Auto démarrera dimanche matin et se courra uniquement dans l’Ouest.



Baradi Siva Rédacteur en chef adjoint Qui a fait quoi, où, quand et pourquoi ? 📧 baradi.siva@zinfos974.com 📞 06... En savoir plus sur cet auteur