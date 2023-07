A la Une . ​Tour Auto : Le programme de ce dimanche

L’épreuve reine du sport automobile à La Réunion s’achève ce dimanche. Les bolides vont prendre d’assaut les routes de l’Ouest de l’île. Par Baradi Siva - Publié le Dimanche 30 Juillet 2023 à 07:00

La troisième et dernière étape du 54e Tour Auto se déroule ce dimanche dans l’Ouest de La Réunion. Deux boucles seront à parcourir : les spéciales de Trois-Bassins et des Hauts de Saint-Paul.



Les bolides quitteront la Chaussée Royale dès 9 heures du matin pour se rendre à Montée Panon. Les concurrents dévaleront les rampes de Trois-Bassins face à l’océan à partir de 10h48 sur un peu plus de 9 kilomètres pour le tracé le plus technique de la journée. Ils iront ensuite à Maison Blanche dès 11h26 pour un tracé bien plus roulant dans les hauteurs saint-pauloises.



Les pilotes engagés sur le Tour Auto pourront ensuite se restaurer et réajuster leurs réglages à la mi-journée pendant le passage à l’assistance. Les deux dernières spéciales aux profils très différents seront disputées en tout début d’après-midi à 13h39 pour Montée Panon 2 puis à 14h17 pour Maison Blanche 2.



Les premiers à franchir la ligne d’arrivée sont attendus peu après 15 heures à Saint-Denis. D’abord au Stade de la Redoute avant des retrouvailles sur la Place Sarda Garriga.



Des vérifications finales seront menées à Sainte-Marie aux alentours de 16 heures avant la remise des prix sur le Barachois à 17h30.



