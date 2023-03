National ​Toulouse : il dévalise un logement et part avec l'Audi Q5 sans réveiller les occupants

L'auteur d'un cambriolage osé a tout réussi jusqu'à ce qu'il commette un faux pas en utilisant carte bancaire et téléphone. Par PJ - Publié le Vendredi 24 Mars 2023 à 06:45

Trois mois après avoir dévalisé un logement sans réveiller les occupants, un jeune homme de 20 ans a été interpellé et condamné à six mois de prison ferme.



Les faits remontent au 25 janvier ,au domicile d’un couple à place Saint-Georges à Toulouse. A leur réveil, les propriétaires du logement réalisent qu’ils ont été cambriolés durant la nuit. L’Audi Q5 familiale, tout comme les cartes bancaires et les téléphones portables ont été emportés.



L’enquête a été fructueuse après 3 mois. Grâce aux paiements sans contact opérés avec les cartes bancaires, aux bornages des téléphones et après avoir retrouvé la voiture un mois après, le suspect a été interpellé près du métro Jean Jaurès.



Un relevé d’empreintes a permis de confirmer la présence du jeune homme sur les lieux ce soir-là. Il a été jugé en comparution immédiate mercredi dernier et condamné à six mois de prison ferme, avec mandat de dépôt à l’issu de l'audience.