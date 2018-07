Courrier des lecteurs ​Thaïlande : Vivre 10 jours avec une alimentation réduite

Il n’y a pas de mots assez forts pour saluer l’exploit des sportifs-sauveteurs qui ont réussi à sortir les 12 adolescents thaïlandais et leur guide de la grotte où ils étaient emprisonnés par la montée des eaux. C’est un grand soulagement pour les familles que toute l’équipe soit saine et sauve. C’est un bon point pour les autorités qui ont su coordonner avec efficacité la recherche de solutions ainsi que le travail des organisateurs et des bénévoles.



Depuis plus de 15 jours, le monde entier retenait son souffle, suspendu à la moindre information sur le dénouement sur cette affaire. Plus de 1000 secouristes étaient à la recherche du groupe depuis l’annonce de leur disparition, et c’est au 9e jour qu’ils ont été découverts, encore en vie. Le pire pouvait arriver à chaque instant tellement la situation était inédite, éprouvante et très spécifique. Des propositions ont afflué de partout.



Au final, l’équipe décisive était composée de 13 plongeurs étrangers et de 5 membres d’une unité d’élite thaïlandaise. Aucune perte parmi ces sportifs de haut niveau dont les noms et les visages ne font pas la une. L’ensemble de l’opération aura fait quand même une victime. Le 13e jour, un sauveteur thaïlandais qui avait réussi à ravitailler le groupe en oxygène est décédé sur le chemin du retour par manque du précieux gaz. Il semble qu’un aller et retour durait plus de 10 heures !



Gageons que des chercheurs en tous genres et des responsables politiques, militaires, éducatifs etc tireront des sujets d’études de l’événement et des prouesses humaines. En particulier, le fait que l’équipe soit restée 10 jours en bonne condition physique grâce aux enseignements dispensés par l’accompagnant, un jeune bouddhiste de 25 ans qui a su gérer les risques en situation de crises multiples. Jusqu’aux premières interventions, comment ces jeunes âgés de 11 à 16 ans ont-ils vécu 10 jours avec 10 fois moins de nourriture et de médicament que d’habitude ? Ary Yee Chong Tchi Kan, Fraternité Réunionnaise Lu 249 fois





