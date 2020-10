A la Une . ​Tentative de vol au quai Branly : Le Réunionnais relaxé

Le jeune Réunionnais impliqué dans la tentative de vol d'un poteau funéraire tchadien au quai Branly a finalement été relaxé par le tribunal correctionnel de Paris ce mercredi. Par Soe Hitchon - Publié le Mercredi 14 Octobre 2020 à 17:18 | Lu 290 fois

Romain C., 27 ans, originaire de Saint-Pierre, a été relaxé des faits de tentative de vol ce mercredi. Il était impliqué dans l’affaire concernant quatre autres militants liée au vol d'un poteau funéraire d’origine tchadienne en juin dernier. L’objectif : dénoncer le pillage culturel de l’Afrique.



L’organisateur de l’expédition, le Congolais Emery Mwazulu Diyabanza, a été condamné à payer une amende de 1000 euros pour vol aggravé. Les trois autres ont écopé d’amendes avec sursis de 250, 750 et 1000 euros.



Si le côté militant du vol a été reconnu par le magistrat du tribunal correctionnel de Paris, il a néanmoins précisé que ce mode opératoire devait être "découragé", favorisant "d’autres moyens pour attirer l’attention" sur la question. Chose qu’Emery Mwazulu Diyabanza compte bien faire. "Nous continuerons le combat avec tous les moyens dont nous disposons", a-t-il déclaré.



Il devra également être jugé pour d’autres affaires similaires à Marseille et aux Pays-Bas dans les prochains mois.



Soe Hitchon Journaliste La liberté et la justice pour tous, c'est une utopie en laquelle je crois. Chaque... En savoir plus sur cet auteur