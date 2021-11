A la Une . ​Tensions aux Antilles : Le mouvement gagne du terrain

La crise sociale s’intensifie en Guadeloupe, où des renforts sont déployés et un couvre-feu désormais instauré. Le mouvement s’étend en Martinique, où une grève générale s’est tenue ce lundi. Par NP - Publié le Mardi 23 Novembre 2021 à 09:00

Depuis près d’une semaine, la Guadeloupe vit au rythme des manifestations, des barrages bloquants, érigés un peu partout dans l’archipel, donnant lieu à des émeutes. Ce mouvement de contestation, qui tient son origine de l’obligation vaccinale, de difficultés économiques et sociales, s'amplifie.







Au cours de la nuit du 21 au 22 novembre dernier, 11 interpellations ont été réalisées.

Malgré le déploiement de forces de l’ordre en provenance de l’Hexagone en renfort et des mesures mises en place, les violences urbaines se poursuivent.



Un couvre-feu est instauré de 18h00 à 5h00 du matin et l’accueil des élèves dans les établissements scolaires est suspendu et la distribution de carburant fait l’objet d’une étude de la mesure de limitation des ventes.











Le premier ministre, qui a condamné avec "la plus extrême fermeté" les actes de violences a sollicité le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, pour “poursuivre le dialogue avec les élus et les forces vives du territoire, pleinement engagés pour le retour au calme". Le ministre des Outre-mer devrait se rendre sur place dans les prochains jours.



Le mouvement gagne la Martinique



La colère gagne également la Martinique, où le mouvement de contestation est relayé depuis ce lundi 22 novembre.



Plusieurs manifestations contre l’obligation vaccinale des soignants ont eu lieu ce lundi. Des barrages routiers ont paralysé une partie de l’île, tandis que les manifestants ont envahi le village de la Transat Jacques Vabre à Fort-de-France.