A la Une . ​Témoignage d'un Réunionnais : En Russie, des soutiens à l'Ukraine

Depuis la Russie, un Réunionnais fait part des craintes de la population. Parmi elles, le fait que le soutien à l'Ukraine soit devenu plus sobre. Par NP - Publié le Lundi 21 Mars 2022 à 10:32





Sur place depuis le début de l'invasion de l’Ukraine, le Réunionnais a pu constater les premiers changements sur le territoire russe.



"Pour la paix" et "non à la guerre"



Alors que les manifestations pour la paix de la mi-février avaient donné lieu à de très nombreuses arrestations, les signes de mobilisation pour la paix se maintiennent discrètement, à l’image de cette affiche (voir plus haut) placardée dans un bus de la ville de Saint-Pétersbourg. Malgré l’instabilité politique qui régnait déjà début mars, Camille a fait le choix de retourner en Russie , où il travaille.Sur place depuis le début de l'invasion de l’Ukraine, le Réunionnais a pu constater les premiers changements sur le territoire russe.Alors que les manifestations pour la paix de la mi-février avaient donné lieu à de très nombreuses arrestations, les signes de mobilisation pour la paix se maintiennent discrètement, à l’image de cette affiche (voir plus haut) placardée dans un bus de la ville de Saint-Pétersbourg.

Autre changement majeur constaté par le Réunionnais sur place : l’accès diminué à l’information et aux réseaux sociaux.



Plusieurs mots tels que “guerre”, “déclaration de guerre”, “attaque”, “invasion” ont été interdits dans les médias par le gouvernement russe. Les autorités russes ont également bloqué ce mardi l'accès à deux médias indépendants, la chaîne de télévision en ligne Dojd et la radio Echo de Moscou.



"Instagram, Facebook et YouTube ont commencé à punir la Russie et par conséquent, la population russe. Par exemple, YouTube démonétise les chaînes du YouTubeurs russes. Instagram bloque les russes progressivement et peut-être même le réseau russe", explique-t-il.



Des produits plus coûteux



Les sanctions infligées par les autres pays pèsent également sur la population, qui s’inquiète de voir monter les prix de produits du quotidien. “Il y a certains produits qui ont augmenté, par exemple le sucre coûte plus cher maintenant”, illustre Camille.



Concernant l’économie du pays, une incertitude générale règne au sein de l'entourage du Réunionnais : "La population s'inquiète surtout au niveau de la dévaluation de la monnaie locale". Des craintes justifiées alors que le rouble est tombé son plus bas niveau historique face au dollar et à l'euro début mars.