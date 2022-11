A la Une . ​Taste of Heaven : "Une levée de fonds pour vous emmener dîner au-delà des nuages"

Après avoir remporté le premier prix de la Game Cup, l’équipe Chromatic Dream récolte des dons pour les besoins du lancement du futur jeu vidéo réunionnais Taste of Heaven. Par SF - Publié le Dimanche 27 Novembre 2022 à 11:50

Le jeune studio réunionnais indépendant de jeux vidéo Chromatic Dream travaille depuis 6 ans sur Taste of Heaven, jeu de rôle culinaire et mystique, qui se veut être “une ode à la richesse réunionnaise” tout en s’inspirant de la culture classique japonaise.



Dans ce jeu de cuisine à la sauce Réunionnaise, les joueurs doivent gérer l’appétit et l’humeur de leurs clients surnaturels en temps réel.



“Vous incarnez une âme égarée fraîchement débarquée au royaume des dieux. Très vite, vous y rencontrerez les Onions, de petits personnages gaffeurs et amicaux. Ils vous bombarderont chef cuisinier dans leur restaurant itinérant et feront tout pour vous aider à retrouver votre chemin”, décrit le studio.





"La réunion la besoin de zot !"

La levée de fonds en ligne menée par l'équipe pour le financement participatif du jeu a d’ores et déjà atteint son premier objectif de 30.000 €. Le studio qui a “à cœur de privilégier l'emploi local et de contribuer à pérenniser la filière Jeu Vidéo à la Réunion", vise désormais les 200% :



Après avoir chaleureusement remercié les contributeurs et précisé les intentions du studio vis-à-vis du prochain palier à atteindre, Rodolphe Bax, Créateur et Directeur Artistique du projet, alerte : “Produire un jeu vidéo coûte cher. Il est primordial pour nous de dépasser les prochains paliers et d’atteindre les 200%. Cela nous permettra de pérenniser l’équipe locale et rayonner à l'international". L’enjeu est donc énorme et capital pour la suite : "La réunion la besoin de zot !”



La campagne est publique et tout le monde peut contribuer à financer ce jeu péi en ligne.







