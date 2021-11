A la Une . ​TCO : un ripeur blessé par un extincteur

La collectivité alerte sur les incivilités et demande une nouvelle fois aux usagers la plus grande attention concernant les déchets présentés à la collecte. Un équipier de collecte a été blessé car un extincteur à eau pulvérisée, contenant des additifs, a été placé par un usager dans un bac d'ordures ménagères. Le ripeur a dû être transporté aux urgences du CHOR.“Nous lui souhaitons un prompt rétablissement”, indique le TCO, avant d'indiquer que “cet accident, comme celui survenu en septembre, aurait pu coûter la vie à cet agent qui assure le service public”.La collectivité alerte sur les incivilités et demande une nouvelle fois aux usagers la plus grande attention concernant les déchets présentés à la collecte.