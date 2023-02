A la Une .. ​T-Matt sera aussi de la partie pour représenter "Nout l’identité"

L’événement se déroulera ce samedi 4 février à la salle des fêtes de la Mare à Sainte-Marie. Invité de dernière minute, T-Matt a accepté de se joindre à la fête pour représenter "Nout l’identité" mais aussi en soutien à son ami David Iva pour son projet artistique Réunion to New York.Il rejoindra donc Alaza, Junior, Aïssya, Race bandey, Ti frid, Mielo, Makay, Nymphéa... ainsi que les élèves de danse de David Iva et du groupe oriental Ava Be’S qui ont tous accepté de participer à cette soirée caritative pour soutenir le jeune Sainte-Marien.Un plateau artistique 100% local interprétera chacun leur version de "Nout l’identité".