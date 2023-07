La grande Une ​Sweet Dreams : La Réunion à l’écran dans les meilleurs festivals de film du monde

Tourné à La Réunion, le long métrage Sweet Dreams est sélectionné dans les meilleurs festivals de film dans le monde entier. Par SF - Publié le Samedi 15 Juillet 2023 à 08:48





Le long-métrage s’apprête désormais à être jugé dans les plus grands festivals de cinéma. Il fera sa première mondiale en compétition officielle lors du Festival du film de Locarno en Suisse.



Lors du festival qui se déroulera en août prochain, l’acteur et rappeur britannique d'origine pakistanaise Riz Ahmed, lauréat d'un Oscar et d'un Emmy, recevra le prix d'excellence Davide Campari.



A l’écran, on pourra découvrir les paysages de Bagatelle à Sainte-Suzanne, du Moka et de Terrain Elisa à Sainte-Marie, de l‘Usine Sucrière Vue Belle, de la Grande Fontaine, du Bassin Vital à Saint-Paul vital, de la rivière de Saint-Joseph où encore des plans drone de la Forêt de Bélouve.



Après son passage en Suisse, Sweet Dreams se retrouvera au Sarajevo Film Festival du 11 au 18 août, avant d’entamer sa route vers Rotterdam le 28 septembre, où il sera le film d'ouverture au Netherlands Film festival.

Une sortie en salle est également prévue aux Pays-Bas le 8 septembre prochain.



Pour Laurent Médéa de Tiktak Production qui a convaincu la réalisatrice Ena Sendijarević et les producteurs européens de venir tourner à La Réunion, le pari est réussi.



Cofinancé par la Région Réunion et le CNC, produit par la société de production hollandaise Lemming Film et coproduit par la société suédoise Plattform Production, Sweet Dreams a été tourné entièrement à La Réunion du 25 juillet au 31 août 2022. Ce sont 94 personnes qui se sont déplacées sur l’île pour l’occasion de ce tournage qui a nécessité plus de 300 figurants, 2920 nuitées d’hôtel, 94 personnes, cinquantaine véhicules environ 20 000 euros de carburant et une cinquantaine de véhicules loués, et 45 emplois locaux sur deux mois.



Au total, le film aurait généré environ 1,5 millions de dépenses sur le territoire et qui fait aujourd'hui bénéficier aux paysages de l’île d’un rayonnement à l’international.