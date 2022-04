​Suspension des permis pour les conducteurs nés avant 1957

Sur une île aussi minuscule que la nôtre, l’affaire est arrivée jusqu’à nos oreilles. Et quand bien même nos conseillers départementaux ont tenté désespérément de nous le cacher, nous sommes en mesure de vous annoncer que dès le 1er juillet 2022 (et ce pour six mois) les séniors nés avant le 1er janvier 1957 à La Réunion n’auront plus le droit de conduire leur véhicule…



Pourquoi pénaliser un sénior âgé de plus de 65 ans ? Pourquoi lui interdire de conduire son véhicule ? Il est fait état dans ce dispositif qu’à partir de 65 ans une baisse de régime s’installe au fil des ans (la vue, l’ouïe, le stress, la médication…). Cet effondrement de capacités physiologiques d’un conducteur âgé de plus de 65 ans serait devenu un véritable danger sur nos routes. Les technocrates européens considèrent comme « un fléau » les 60% des accidents causés par les séniors. Alors que le chiffre enregistré concernant la vitesse et l’alcool

est de 38% !



Au-delà des bilans de santé, des permis à renouveler, les élus du Département ont accepté de réaliser ce test européen jusqu’au 31 décembre 2022 : suspension des permis de conduire de tous les séniors sur les routes de l’île ! Une manière de les protéger et protéger les autres conducteurs de la violence routière.



A la place, un dispositif novateur sera mis en place afin de pallier aux sorties diverses de notre troisième jeunesse : plusieurs dizaines de voitures électriques pilotées par des emplois-jeunes ! En cours de préparation dans les tuyaux du Département, puisque le Palais de la cours est en charge des personnes âgées, chaque conducteur(rice) devrait recevoir après l’élection présidentielle, dès le 1er mai 2022, une notification visant la suspension de son permis de conduire ainsi que le service téléphonique mis à leur disposition pour ses

déplacements (un déplacement par semaine).



Bonne ou mauvaise nouvelle ? Si pour certains elle n’est en rien discriminatoire, pour d’autres elle permettrait de fournir à des jeunes (plus de 200 !) un emploi de chauffeur pendant au moins six mois.



A l’issue de la période de probation, à la fin de l’année 2022, l’essai serait ou pas maintenu. Attendons de voir quelle sera la réaction de nos automobilistes !