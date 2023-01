A la Une . ​Stéphane Bern en mission à La Réunion

Missionné par le président de la République en 2017 pour contribuer à la sauvegarde du patrimoine français, Stéphane Bern viendra constater ce mercredi 25 janvier l'état de l'ancienne usine de Pierrefonds. Par LG - Publié le Dimanche 22 Janvier 2023 à 07:02





Presqu’un an plus tard, Stéphane Bern viendra se rendre compte de l’ampleur des travaux à engager sur l’ancien site industriel désaffecté. 10 novembre 2021 : Pierrefonds : Avant de faire peau neuve, l’usine doit être dépolluée

En septembre 2022, la CIVIS avait reçu un chèque de 500 000 euros correspondant à une partie des fonds récoltés grâce à la mise en vente de jeux Mission Patrimoine par la Française des Jeux.



Depuis 2018, ce sont plus de 100 millions d’euros qui ont déjà été collectés au profit de la Fondation du patrimoine, selon le ministère de la Culture.



Stéphane Bern profitera de son séjour à La Réunion pour tourner des séquences à l’Entre-Deux, cette fois-ci dans le cadre de son émission « Le village préféré des Français » diffusée sur France 3. Ce mercredi 25 janvier, le projet de réhabilitation de l’ancienne usine sucrière de Pierrefonds prendra un peu plus forme. Le projet avait été sélectionné parmi 18 autres sites de la Mission Patrimoine en mars 2022.Presqu’un an plus tard, Stéphane Bern viendra se rendre compte de l’ampleur des travaux à engager sur l’ancien site industriel désaffecté.En septembre 2022, la CIVIS avait reçu un chèque de 500 000 euros correspondant à une partie des fonds récoltés grâce à la mise en vente de jeux Mission Patrimoine par la Française des Jeux.Depuis 2018, ce sont plus de 100 millions d’euros qui ont déjà été collectés au profit de la Fondation du patrimoine, selon le ministère de la Culture.Stéphane Bern profitera de son séjour à La Réunion pour tourner des séquences à l’Entre-Deux, cette fois-ci dans le cadre de son émission « Le village préféré des Français » diffusée sur France 3.