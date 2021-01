A la Une . ​Ste-Marie : Les gendarmes passent les fêtes à chercher un violent alcoolique

Elles sont sept victimes en tout à avoir subi son alcoolisme et sa violence pour Noël et le Nouvel An. Le quadragénaire était jugé en comparution immédiate ce lundi. Par Soe Hitchon - Publié le Lundi 4 Janvier 2021 à 17:45 | Lu 688 fois

Noël et Nouvel An étaient sous l’enseigne de la violence pour ce fêtard irresponsable de 41 ans. Son escapade a duré une semaine en tout, comme s’il était infatigable. Et les gendarmes ont peiné à le retrouver, malgré leurs efforts.



Tout commence le 25 décembre au petit matin. Il est 5 heures et un véhicule en a percuté un autre, dans la commune de Sainte-Marie. Le conducteur, saoul, n'a ni permis, ni assurance, ni la bonne plaque d’immatriculation. Dans le véhicule, sa compagne et ses trois enfants, enfants placés en foyer mais qui avaient eu le droit d'être avec leur père pour Noël. Malgré cette mise en danger des petits ainsi qu’un casier judiciaire contenant pas moins de 13 condamnations, le parquet a estimé qu’une convocation devant le tribunal, envoyée le 26 décembre, suffisait.



Sans grande surprise, ça n'a pas suffi. Car le 31 décembre, toujours à Sainte-Marie, sa compagne appelle les gendarmes peu avant minuit. Une dispute a éclaté, il a défoncé sa porte d’entrée et lui a asséné deux gifles. Il est donc en récidive pour des faits de violences commis en 2019. Mais notre Fantômas disparaît sans que les gendarmes ne parviennent à le retrouver. Jusqu’au 2 janvier, alors que la pauvre femme reçoit un ami qui lui répare sa porte. Le fou furieux débarque en lançant des pierres et brandissant un sabre. Les gendarmes se rendent alors à nouveau chez la dame ; le violent s’enfuit par une clôture donnant sur un chemin à l’arrière, mais il est heureusement rattrapé. "Fé bour a zot", "suce mon capo", "si je te croise dans la rue je vais tirer une balle ou prendre un couteau et te planter"… que de belles paroles proférées envers les gendarmes qui le maîtrisent, alors qu’il tente de mordre l’un d’entre eux.



"Les problèmes d’alcool, c’est une maladie, ok, mais on essaye au moins de faire quelque chose, de ne pas tuer ses gosses, déjà", affirme la procureure devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis où il était jugé ce lundi en comparution immédiate. La décision des juges surprend peu : trois ans ferme et direction, dès ce soir, la prison.



