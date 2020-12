La grande Une ​Ste-Marie : La conductrice qui a tué son ami n'a pas été condamnée

La jeune femme qui a accidentellement causé la mort de son ami a été relaxée par le tribunal correctionnel de Saint-Denis ce mardi. Par Soe Hitchon - Publié le Mardi 15 Décembre 2020 à 15:12 | Lu 73 fois

Un soulagement peut-être, mais à peine. La conductrice de 27 ans a été relaxée par le tribunal correctionnel de Saint-Denis ce mardi pour des faits d’homicide involontaire. Car c’est elle qui est à l’origine de l’accident qui a coûté la vie à son ami.



Les faits remontent au 26 mai 2019. Elle se rend avec un copain chez un couple d’amis. Ils dînent ensemble, au calme, avant que leur hôte ne remarque qu’il n’a plus de tabac. N’ayant pas bu, elle se propose de l’emmener en voiture à la station la plus proche. Et c’est sur le trajet, sur la RD51 de Sainte-Marie qui mène à Bagatelle, qu'elle perd le contrôle du véhicule dans un virage. La chute est de 20 mètres et la voiture fait au moins un tonneau avant d’atterrir sur le toit. Elle et sont copain à l’avant s’en sortent mais leur hôte, à l’arrière et sans ceinture de sécurité, décède.



Rien ne prouve un excès de vitesse ou autre imprudence. Le passager avant témoigne du calme et de la prudence dans la voiture alors qu’ils lui indiquent un chemin que la conductrice ne connaît pas. Cette jeune femme sans histoire détient le permis depuis 4 ans et affirme qu’elle ne roulait qu’à 30 km/h.



Un malheureux accident selon la justice donc, malgré les soupçons de la compagne de la victime. Quant à la conductrice, elle n’a pas pris le volant depuis.



Soe Hitchon Journaliste La liberté et la justice pour tous, c'est une utopie en laquelle je crois. Chaque... En savoir plus sur cet auteur

Publicité Publicité