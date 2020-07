​Ste-Marie : Gaëtan Adam élu vice-président du CCAS

Composé de façon paritaire après chaque élection, de conseillers municipaux et de membres nommés par le maire, il a été installé, vendredi 31 juillet , dans la salle polyvalente de Duparc.



L’ordre du jour portait notamment sur l’élection d’une nouvelle vice présidence. "Nous menons une action forte dans le domaine social" à Sainte-Marie, rappelle Richard Nirlo. "Avec la crise sanitaire qui vient de nous toucher, nous nous devons de mener une action sociale cohérente et durable".



Acteur engagé du paysage Sainte-Marien, Gaëtan Adam a posé sa candidature "afin de donner un nouveau souffle, et bâtir durablement de façon innovante dans l’intérêt des Sainte-Mariens". "L’engagement citoyen est avant tout un engagement au service de l’autre, Richard Nirlo est un maire qui a fait du social sa marque de fabrique, je souhaite poursuivre cette démarche et graver dans le marbre les notions d’entraide et de solidarité pour tous", a rappelé le vice-président, à destination des élus.



Composition du CCAS : président de droit, Richard NIRLO ; vice-président, Gaëtan ADAM



Membres : Mickaëlle LAN-CHIN ; Daniel JATOB ; Thierry FLAHAUT ; Carole HIVANHOE ; Reine-May ZITAMBI ; Céline SITOUZE ;Gilbert GUEZELOT ; Alain DIDELOT ; Jean Matthias DASSOT ; Lucie GRONDIN ; Stéphanie LACROIX.