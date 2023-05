La grande Une ​Statue de Mahé de Labourdonnais : Ericka Bareigts maintient le cap malgré le désaveu de la Région

La maire de Saint-Denis a convoqué une conférence de presse ce mardi après-midi pour répondre aux critiques mais aussi au vote de la commission permanente de la Région. L’aide de financement demandée par Ericka Bareigts n’a pas été attribuée par les élus régionaux. Par Baradi Siva - Alexandre Robert - Publié le Mardi 9 Mai 2023 à 16:24

La maire de Saint-Denis tient à mettre les points sur les i en ce début de semaine. Elle fait le point sur son projet de réaménagement du Square Labourdonnais qui fait beaucoup jaser. Le programme verrait la statue de Mahé de Labourdonnais être déplacée pour laisser place à de nombreux aménagements.



Mais un groupe d’historiens et les opposants politiques d’Ericka Bareigts sont montés au créneau pour défendre la place proéminente de cette figure historique controversée sur une place publique.



La maire de Saint-Denis a rappelé aujourd’hui qu’elle ne souhaitait pas effacer l’histoire et rappelle avoir obtenu des avis favorables du gouvernement et des instructeurs du dossier de demande de cofinancement européen.

La Région n’accorde pas le financement



C’est l’une des raisons pour lesquelles Ericka Bareigts prend la parole aujourd’hui. Son dossier de demande de cofinancement du réaménagement du Square Labourdonnais était soumis au vote de la commission permanente de la Région Réunion jeudi dernier.



Mais les élus de ce cercle restreint qui appartiennent à la même majorité de la mairie de Saint-Denis ont pourtant préféré voter pour une suspension de la décision le temps d’obtenir des précisions sur la question du déplacement de la statue de Mahé de Labourdonnais.



Ericka Bareigts apporte aujourd’hui ses précisions. “Les instructeurs du dossier de demande des financements européens ont donné un avis favorable dans la commission aménagement par le groupe mené notamment par Patrick Lebreton et Maya Césari”, rappelle-t-elle.

Réaménagement sans sous européens



“Nous prenons acte que nous n'aurons pas les fonds européens auxquels nous avons droit pour aménager les 6.000 mètres carré pour les familles dionysiennes et réunionnaises que nous accueillons avec grand cœur parce que nous sommes ville capitale”, assure la maire de Saint-Denis, avant de lancer : “La bonne nouvelle, c’est que nous le ferons quand même. C’est mon droit d’aménager ma ville sans me justifier”.



Elle n’a pas souhaité commenter le manque de soutien de la Région et veut se positionner au-dessus de la mêlée : “Je prends juste acte. C’est de la gouvernance interne. Je ne veux rien dire là-dessus.”



Mais la maire de Saint-Denis a tout de même insisté sur un rappel en forme de pique : “Nous avons financé le nouveau pont de la Rivière Saint-Denis qui fait que nous entrons et sortons sur la Route du Littoral. Nous avons apporté 5 sur les 50 millions.” Elle souligne ainsi la participation du chef-lieu à un projet régional qu'elle oppose à un manque de soutien de la Pyramide inversée à un chantier dionysien.



Les équipements du futur square



“Il y a du béton, des arbres dont on ne s’occupe pas. C’est dégueulasse. C’est affreux, inoccupé, laissé à l’abandon !” Voici comment Ericka Bareigts décrit le square Labourdonnais actuel. “On veut le rénover comme la mairie de Saint-Denis et la Cathédrale où les chantiers sont en cours.”



L’édile de Saint-Denis explique que ce réaménagement est partie intégrante des travaux réalisés sur le reste du Barachois. “Il y aura un rond de moringue, un bassin d’eau de 59 m2, 812 nouveaux arbustes, un espace scénique pour 5.000 personnes, 6.300 plantes couvre-sol, 59 arbres, 200 m2 d’exposition, un amphithéâtre, des fontaines d’eau potable, 20 mobiliers urbains”, détaille-t-elle.



Et c’est pour installer ces équipements que la statue de Mahé de Labourdonnais devrait être déplacée : “Nous ne pouvons pas aménager cet espace si nous avons cette statue. Nous avons sollicité une demande de déplacement de la statue. À la ville de Saint-Denis, on ne déboulonne rien du tout. On est respectueux du droit. J’ai été auditionnée cette année par des inspecteurs nationaux du patrimoine et des bâtiments historiques et qui ont émis un avis favorable suite à la demande que nous avons adressée au ministre.”



“Ce déplacement donne du sens à l’aménagement que nous donnons à la ville. Nous sommes heureux de la transmettre au général des FAZSOI pour mettre en lumière la face lumineuse de ce personnage à la Caserne Lambert, c’est-à-dire sa face militaire”, conclut-elle.