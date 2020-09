A la Une . ​St-Denis : Une secrétaire d’association vole plus de 35.000 euros

Une mère de famille, secrétaire de l’association le Foyer des jeunes de Joinville, à Saint-Denis, a été jugée pour le vol de plus de 36.000 euros entre 2014 et 2015. Par Soe Hitchon - Publié le Vendredi 18 Septembre 2020 à 16:51 | Lu 734 fois

Associations d’activités sportives et culturelles pour enfants et adultes en centre-ville de Saint-Denis, le Foyer des jeunes de Joinville accueille de nombreux Dionysiens au quotidien.



Devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis ce vendredi, son ancienne secrétaire a été jugée pour le vol de plus de 36.000 euros (l'équivalent de 2000 euros par mois). Près de 13.000 euros de virements et plus de 23.000 euros d’espèces entre 2014 et 2015 grâce à des fausses signatures, photocopies et découpages.



Le directeur faussement accusé



Les anomalies dans la comptabilité ont été remarquées à partir du moment où la prévenue a changé de poste, passant d’aide-comptable à secrétaire. C’est aussi elle qui détenait les clés du coffre.



Mais alors qu’elle est licenciée et poursuivie, elle continue pendant des années à nier les faits. En "déni total", elle avoue ce vendredi que c’était "dur de reconnaître à cause de la honte". Mais son manque d’honnêteté a aussi coûté au directeur son emploi. Licencié en 2015, également, il se bat devant le tribunal des Prud’hommes depuis.



Avoir deux enfants à charge et être en difficulté financière expliqueraient ces actes ? Peut-être. Mais la présidente du tribunal le rappelle : l’argent est resté sur son compte sans être dépensé pour des produits de première nécessité. Et son casier comporte une condamnation plus ancienne pour vol et contrefaçon de chèques.



La mère de famille écope de 10 mois de sursis et 5000 euros d'amende. Elle devra aussi rembourser la somme volée à l'association et lui payer 5000 euros de dommages et intérêts.



Soe Hitchon Journaliste La liberté et la justice pour tous, c'est une utopie en laquelle je crois. Chaque... En savoir plus sur cet auteur