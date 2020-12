A la Une .. ​St-Denis : Les riverains jettent leurs déchets… en face de la déchèterie

Les images sont malheureusement bien moins désolantes que la réalité. La ravine en face de la déchèterie de Sainte-Clotilde est infestée de déchets. Par Soe Hitchon - Publié le Jeudi 17 Décembre 2020 à 15:33 | Lu 203 fois

La déchèterie de Sainte-Clotilde, rue des Amaryllis à Sainte-Clotilde, est ouverte de 7h 30 à 12h et de 13h à 18h. Difficile de ne pas trouver un temps pour y déposer ses déchets. Et pourtant…



La ravine en face de la déchèterie, à trois mètres donc, est remplie de toutes sortes d’horreurs. Des machines à laver, vélos, habits, sacs poubelles, pneus, carcasses d’animaux et autres merveilles qui dégagent souvent une odeur nauséabonde parmi les arbres, broussailles et insectes qui tentent de survivre.



Les employés de la déchèterie, dépités, expliquent que seuls les pneus et batteries de véhicules ne sont pas acceptés car ce sont les concessionnaires qui doivent les reprendre. Il ne s’agit malheureusement que d’un site parmi les nombreux dépotoirs de Saint-Denis.









