​St-Denis : Ils le détroussent et le laissent nu en pleine rue

Un homme a été battu et dépouillé de ses habits en pleine rue à Saint-Denis. Ses agresseurs étaient jugés ce lundi. Par Soe Hitchon - Publié le Lundi 13 Juillet 2020 à 15:41 | Lu 1664 fois

C’est une scène peu commune qui s’est déroulée le 6 mai dernier à Saint-Denis. Deux prévenus étaient jugés en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel ce lundi pour vol avec violence.



En effet, ce jour-là, les deux hommes, alcoolisés, croisent la victime dans la rue. Ce dernier venait de faire les magasins avec son frère. Ses agresseurs ne se sont pas contentés de prendre sa veste et ses baskets mais lui ont asséné plusieurs coups de poing et de pied alors qu’il était à terre. Ils l’ont ensuite entièrement déshabillé, ne le laissant qu’avec ses chaussettes.



"Il le méritait, on voulait lui faire honte", déclarent les deux hommes, interpellés peu après et placés en garde à vue. "Un violeur", selon eux, la victime aurait agressé des mineures. Mais sans aucune preuve à ce sujet, la procureure affirme que "qu’ils voulaient simplement voler des habits neufs". Elle requiert alors 2 ans de prison dont 6 mois avec sursis pour l’un, et 3 ans de prison ferme pour l’autre.



Mais les mensonges et casiers judiciaires (l’un avec 17 condamnations) des prévenus n’ont pas plu aux magistrats. Ils écopent respectivement de 3 ans dont un avec sursis et de quatre ans ferme.



