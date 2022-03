A la Une . ​St-Denis : Gros embouteillages en direction de l’Ouest

D'importants embouteillages sont signalés à Saint-Denis en direction de l'Ouest, et dans l'autre sens, conséquence du basculement de la RN1. Par SF - Publié le Mercredi 23 Mars 2022 à 09:36

La route du littoral est actuellement basculée. Les équipes de la direction régionale des routes viennent de procéder à la gestion du basculement. On compte désormais deux voies en direction de l’Ouest. Les bouchons restent conséquents, commençant au niveau du Chaudron en direction de la RN1, soit environ 7,5 km, et plus de 4km du côté du Boulevard sud.



Dans l’autre sens, une voiture en panne a été signalée dans le canal bichique en direction du chef-lieu, on dénombre 2 km d’embouteillages à La Possession, en direction de la route du littoral.