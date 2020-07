A la Une . ​St-Benoît : Sept plaies à l'arme blanche, séquelles de son ex en "colère"

Sept plaies à l’arme blanche. Le buste, les côtes, une épaule et les avant-bras sont touchés. Il lui faudra une opération de l’intestin grêle, un drainage thoracique et 12 jours d’hospitalisation. Aujourd’hui, la voilà encore essoufflée au moindre effort et soumise à un régime alimentaire stricte. Par Soe Hitchon - Publié le Vendredi 17 Juillet 2020 à 08:39 | Lu 612 fois

Il y a un an, cette quinquagénaire quitte son compagnon pour un autre. La raison : il est trop violent. Pour en discuter, son ex l’invite, alcoolisé, chez lui. Une dispute éclate, mais qu’est ce qui le pousse à s’emparer d’un couteau de cuisine ? "La colère", avoue-t-il ce jeudi devant le tribunal de Saint-Denis. Une colère qui l’a poussé à lui asséner plusieurs coups de couteau ; au point où sa victime tente de se jeter du balcon de l’appartement. Il la retient, elle demande alors à ce qu’il l’emmène aux urgences. Il s’exécute. "Ma eu pitié pou elle et ma regrété sak ma fait", explique-t-il.



Il quitte les urgences et rentre chez lui. Objectif : l’asperger d’essence et mettre le feu à son appartement. Il fera de même avec son véhicule. "La colère", toujours.



Cet homme de 49 ans au casier judiciaire vierge est d’abord mis en examen pour pour tentative d’assassinat qui sera ensuite requalifiée en "violence aggravée". Mais l’avocate de la partie civile, Me Sylvie Moutoucomorapoule, rappelle "l’alcool qu’il a versé sur le t-shirt de madame et cette question : "Tu es encore vivante ? ""



L’avocat de la défense, Me Julien Baracco mise quant à lui sur "l’intelligence très limitée" de son client, ce qui éliminerait la préméditation et réduirait la peine encourue de 10 à 7 ans.



La préméditation n’a en effet pas été retenue ; le prévenu a été condamné à 5 ans de prison ferme.



Soe Hitchon Journaliste La liberté et la justice pour tous, c'est une utopie en laquelle je crois. Chaque... En savoir plus sur cet auteur

