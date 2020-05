Société ​St-André: La police sensibilise au port du masque dans les transports Depuis ce lundi, premier jour de déconfinement, le port du masque est obligatoire dans les transports en commun. Les agents de la police nationale étaient mobilisés ce mardi à la gare routière de Saint-André pour sensibiliser les usagers aux gestes barrières, afin de lutter contre la propagation du coronavirus. Par Charlotte Molina - Publié le Mardi 12 Mai 2020 à 16:38 | Lu 183 fois

Car Jaune ou Alizé, quel que soit le bus dans lequel vous monterez à la gare de Saint-André, il vous faut désormais impérativement porter un masque, pandémie oblige.



Les agents de la police nationale étaient sur place ce mardi pour le rappeler aux usagers, lors d’une opération à visée pédagogique, en partenariat avec les services de la TRANSDEV et de la police municipale.



Le message est bien passé, comme l’indique la police nationale de La Réunion sur sa page Facebook:



"La Police Nationale remercie la population pour sa compréhension et sa parfaite collaboration."







