​Soupçons de vols chez Edena, des salariés en voie d’être licenciés

A l’appel de la CFDT Commerce, des salariés de l’entreprise d'embouteillage d'eau Edena font grève depuis ce mercredi matin. Au cours d’un échange organisé en milieu de matinée avec leur direction, les représentants syndicaux ont appris un peu plus précisément ce que leur hiérarchie reproche à leurs collègues. "Le mot 'vol' a été lâché", nous explique une déléguée syndicale.



Pas moins de treize salariés ont reçu ces derniers jours un courrier les convoquant à un entretien préalable à un licenciement. Selon le syndicat, l’ensemble des personnes visées font partie d’une même unité de production, c’est-à-dire qu’elles travaillent toutes dans un même créneau horaire alors que l’usine organise son temps de travail en 3x8.



Les premiers entretiens se déroulent ce jeudi matin et se poursuivront jusqu’à mardi. Les salariés concernés en sauront donc plus sur ce qui leur est reproché de façon individuelle.



La CFDT maintient son piquet de grève illimitée.