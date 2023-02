La grande Une ​Soupçons d’abus de confiance : Plusieurs agents de la SHLMR en garde à vue

Depuis ce mardi matin, une poignée d'agents de la Société d'habitation à loyer modéré Réunion, la SHMLR, est entendue à Malartic. Les mis en cause sont notamment soupçonnés d'avoir entretenu des relations litigieuses avec des entreprises, fournisseurs du bailleur social. Une information Zinfos974. Par Isabelle Serre - Publié le Mardi 14 Février 2023 à 19:39

Convoqués ce mardi matin au commissariat de Malartic, plusieurs agents employés à la SHLMR (Société d'habitation à loyer modéré Réunion) ont été placés en garde à vue dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte par le parquet de Saint-Denis. Celle-ci fait suite à une plainte déposée il y a plusieurs mois par le bailleur social.



Selon nos informations, les mis en cause seraient sommés de s'expliquer sur des relations litigieuses entretenues avec certaines entreprises intervenant pour le compte de la SHLMR. Les intéressés pourraient se voir reprocher d’avoir favorisé certaines sociétés en échange de commissions.



Certaines des gardes à vue démarrées ce matin pourraient se poursuivre cette nuit et demain.