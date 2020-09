A la Une . ​Sortie de boîte "sanguinaire" : Les auteurs condamnés à 4 ans de prison

Deux hommes ont été jugés ce vendredi devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis pour violences aggravées. Les faits datent de 2018, alors qu’ils sortaient d’une boîte de nuit à Saint-Gilles. La victime, quant à elle, a failli perdre sa main. Par Soe Hitchon - Publié le Vendredi 18 Septembre 2020 à 16:37 | Lu 428 fois

Les bagarres sur fond d’alcool à la sortie de boîte ne sont malheureusement pas chose rare. Mais des faits d’une telle violence le sont davantage. Ivres, deux groupes se disputent en boîte à Saint-Gilles, un soir de septembre 2018. Ils sortent de l’enseigne et commencent à se battre. Deux caïds se présentent comme les plus forts ; les provocations sont lancées des deux côtés.



Mais l’un d’eux, L.D, sort un coupe-coupe et assène plusieurs coups à la victime, déjà allongée par terre. Un acharnement de la part de l’auteur, soutenu par son camarade. Mais la scène prend fin lorsque tous voient la main de la victime qui ne tient qu’à trois tendons. En tout, il souffre de sept plaies à l’épaule, au thorax, au cou, à la poignée et à l’avant-bras.



"C’était une scène sanguinaire", déclare l’avocat du blessé. "Une personne sur place qui lui a fait un garrot en attendant les secours et affirme avoir vu du sang partout".



Retrouvés grâce à l’identification par la victime sur une photo de la discothèque, les deux hommes aux casiers judiciaires chargés (14 et 16 condamnations) sont interpellés. Les versions varient et sont peu crédibles. Ils semblent vouloir décrire un acte de légitime défense.



Si la procureure reconnaît une "provocation réciproque", elle décrit également "des jeunes coqs qui cherchent la bagarre". Avant de rappeler que cette rixe sans motif a laissé un homme gravement blessé avec plus de 6 mois d’ITT. Elle a requis à leur encontre, respectivement, quatre ans de prison dont deux avec sursis pour l’auteur des coups de coupe-coupe et quatre ans de prison dont trois avec sursis pour son camarade; sachant qu'ils ont déjà effectué onze mois de détention provisoire.



Les magistrats ont suivi les réquisitions de la procureure.



