A la Une . ​Solidarité avec le peuple ukrainien : Un rassemblement organisé à Saint-Denis

En solidarité avec les Ukrainiens et la guerre qu'ils subissent, un rassemblement pacifique est organisé dimanche 27 février à 17H00 sur le Parvis des Droits de l’Homme à Saint-Denis. Par NP - Publié le Dimanche 27 Février 2022 à 08:20

Afin de soutenir les Ukrainiennes et Ukrainiens dans l’épreuve à laquelle ils sont actuellement confrontés, un rassemblement unitaire est organisé ce dimanche à Champ Fleuri, contre l'agression militaire russe et pour la paix. L’événement a lieu ce dimanche 27 février, à 17h00, sur le parvis des droits de l'homme à Champ Fleuri, Saint Denis.



“Ukraine nous sommes tous avec toi ”



Le bureau de la Ligue des Droits de l’Homme invite les Réunionnais à participer à ce rassemblement afin d'exprimer leur solidarité avec le peuple ukrainien.







