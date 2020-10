A la Une . ​Sofiane et Kalash sur le 1er EP de McBox

Le Saint-Joséphois, couronné d'un single d'or plus tôt cette année, a mis en ligne son premier EP avec des featurings qui ne passeront pas inaperçus ! Par Baradi SIVA - Publié le Vendredi 16 Octobre 2020 à 17:52 | Lu 269 fois





Toujours soutenu par VJ Awax et le label Run Hit, McBox sort aujourd’hui sur les plateformes de streaming son premier EP intitulé “Insulaire”. 6 chansons sont à retrouver sur cette publication où le Saint-Joséphois est rejoint par de grands noms, Sofiane et Kalash !



Le chanteur originaire de Saint-Joseph continue de marquer les esprits durant cette année 2020 très riche en aventure. McBox a décroché un single d'or pour "Au Revoir" qu'il a pu récupérer le mois dernier. Il a signé un peu plus tôt avec un label national "Nemesis", une filière d'Universal. Pendant son périple de septembre en métropole, McBox et son acolyte St-Unit ainsi que T-Matt ont notamment participé à l'émission "Nocturnes" sur SkyRock.







