La grande Une ​Smic, carburants, tabac…Voici ce qui change ce 1er mai

France à la forte inflation en France, plusieurs changements, tels que la hausse du smic et de plusieurs aides de la CAF entrent en vigueur à compter de ce 1er mai. Par NP - Publié le Dimanche 1 Mai 2022 à 08:56

Face à l'inflation qui a atteint 4,8% sur un an, le salaire minimum augmente, tout comme la rémunération des agents de la fonction publique et de nombreuses aides sociales.



Hausse du Smic et de plusieurs aides sociales



Le smic connaît une revalorisation automatique de 2,65% au 1er mai. Il s'établit désormais à 1 645,58 euros brut/mensuel, ce qui représente une augmentation qui avoisine la trentaine d'euros pour plus de 2 millions de salariés français, selon le ministère du Travail.



De la même façon, les allocations familiales, la prime d'activité, le revenu de solidarité active (RSA) et l'allocation aux adultes handicapés (AAH) augmentent de 1,8%, cette hausse sera appliquée également à l'allocation de rentrée scolaire (ARS).



Nouveau système de rémunération pour les stagiaires de la formation professionnelle



Les demandeurs d'emplois qui suivent une formation bénéficient d’un nouveau système de rémunération. Ce barème vaut pour tous les stages agréés par la Région ou l'Etat et fixe la rémunération selon l'âge des stagiaires. La gratification est de 200 euros par mois pour les 16-18 ans, au lieu de 130 euros actuellement. Pour les stagiaires âgés de 18 à 25 ans, elle s'élève désormais à 500 euros et à 685 euros pour les 26 ans et plus.

Les prix des carburants changent







Tabac : Baisse du prix de certaines marques



Si de manière générale, le prix du tabac a tendance à être revu à la hausse, il est en baisse ce dimanche pour certains produits de certaines marques.



Les voitures neuves équipées de boîtes noires



Autre changement de ce premier mai, les voitures neuves mises sur le marché devront dorénavant être équipées de boîtes noires, comme les avions, les bus ou les camions. L’objectif de cette mesure qui consiste à outiller les véhicules d’un système de mesure capable d'enregistrer ses paramètres quelques secondes avant un accident, est de mieux comprendre les accidents de la route pour les réduire.

Cette obligation devrait être étendue aux véhicules d’occasion d’ici 2024. Du côté des carburants , le sans plomb enregistre une baisse de 4 cts par rapport au mois précédent, soit un prix public affiché à 1,68 €/litre. Le prix gazole passe quant à lui à 1,41 €/litre (+ 5 cts). Le prix de la bouteille de gaz est lui aussi en hausse à 23,99 € (+ 1,03 €). L’aide exceptionnelle de 15 cts par litre sur les carburants accordée par l’Etat le mois dernier, est maintenue.Si de manière générale, le prix du tabac a tendance à être revu à la hausse, il est en baisse ce dimanche pour certains produits de certaines marques.Autre changement de ce premier mai, les voitures neuves mises sur le marché devront dorénavant être équipées de boîtes noires, comme les avions, les bus ou les camions. L’objectif de cette mesure qui consiste à outiller les véhicules d’un système de mesure capable d'enregistrer ses paramètres quelques secondes avant un accident, est de mieux comprendre les accidents de la route pour les réduire.Cette obligation devrait être étendue aux véhicules d’occasion d’ici 2024.