Semittel : L'intersyndicale annonce une grève illimitée à partir de lundi

Les agents de la Semittel réclament l’augmentation des salaires. Suite à l’échec des négociations ces dernières semaines, ils prévoient une grève illimitée à partir de demain. Ils. Des perturbations sont à prévoir sur le réseau de bus Alternéo à Saint-Pierre. Par NP - Publié le Dimanche 27 Mars 2022 à 08:05

Communiqué de l'intersyndicale FO - UR 974 :



L'intersyndicale FO - UR 974 appelle les salariés de la semittel à la grève illimitée à partir de ce lundi 28 mars.



Suite à l'échec des négociations salariales qui ont lieu ces dernières semaines dans un contexte d'explosion du coût de la vie, les salariés de la Semittel seront en grève à l'appel des syndicats FO et UR 974 à partir du lundi 28 mars pour exiger :



- Une revalorisation salariale de 238 € NETS mensuels pour toutes les catégories en tenant compte des salaires les plus faibles de l'entreprise par une réévaluation des coefficients et une revalorisation du point d'indice à 9,15.



- La subrogation du salaire en cas d'arrêt de travail à 100% pendant 90 jours au lieu de 60 comme cela était précédemment



- 1 % par année d’ancienneté dans l'entreprise jusqu'à la fin de carrière,



- Une prime transport de 50 euros mensuels pour l’ensemble des salariés n'ayant pas de véhicule de l'entreprise.



- La mise en place d'un plan d’évolution de carrière et de formation qualifiante en prévision des besoins de l’entreprise.





Selon l'INSEE Réunion, les prix à la consommation ont augmenté de + 3.2 % en 2021.

Les prix flambent : électricité (+38 %), gaz (+ 4 %), essence (+ 6%), baguette de pain (+10 %) et autres produits alimentaires (+1.4 %).



Avec la crise qui s'installe, les salariés estiment que le compte n'y est pas ! Nos revendications sont légitimes ! Nous sommes déterminés à obtenir satisfaction pour toutes nos revendications.



