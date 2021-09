A la Une . ​Sematra : Réunion du conseil d’administration sur fond de crise

Ce mardi 28 septembre s’est tenu le conseil d’administration de la Sematra, société d’économie mixte détenant majoritairement la compagnie aérienne réunionnaise Air Austral. Il s'agissait pour la gouvernance d'Air Austral de présenter le bilan d'activité de la compagnie. Par Regis Labrousse - Publié le Mercredi 29 Septembre 2021 à 09:15

Le conseil d’administration de la Sematra s’est tenu sur fond de crise sanitaire, laquelle a entrainé pour Air Austral une situation financière tendue. La gouvernance de la compagnie a présenté au conseil d’administration le bilan d’activité. Il s’agissait également pour le conseil de mettre sur la table les solutions à envisager pour sortir la compagnie de cette crise.



La piste du rapprochement commercial avec la compagnie Corsair a également été évoquée lors de ce conseil. De son côté, Norman Omarjee, élu en charge de la mobilité aérienne, indique que l’autorité de la concurrence ne s’est, pour l’heure, pas prononcée sur ce sujet. Il ajoute que l’accompagnement de l’Etat est impératif pour la survie de la compagnie.



La situation de la compagnie est un enjeu stratégique majeur pour La Réunion et les Réunionnais. À ce titre, le député Jean-Hugues Ratenon, dans le cadre des questions posées au gouvernement, a interpellé le ministre délégué aux transports sur la situation de la compagnie réunionnaise : "A l’instar de Corsair ou d’Air France avant la mise en œuvre de dispositifs exceptionnels par l’État, la compagnie Air Austral se trouve aujourd’hui confrontée à une situation de trésorerie très tendue, qui la place dans une situation de péril imminent. Les besoins de trésorerie revêtent donc un caractère d’urgence", a fait valoir le député Jean-Hugues Ratenon dans l’hémicycle.



"Il y a des discussions qui portent sur un accord commercial avec Corsair, sous l’égide de l’autorité de la concurrence, qui peuvent permettre non seulement de maintenir un bon niveau de desserte, mais d’éviter à la hausse, une pression sur les prix, vous avez très bien décrit la situation et les objectifs sont partagés de ce point de vue. M. le député, pour être très concret, nous continuerons d’être aux côtés de la compagnie Air Austral, de préserver la desserte et la continuité territoriale et de nous assurer qu’une saine concurrence s’exerce sur cette zone au bénéfice notamment des opérateurs du secteur," a répondu Jean-Baptiste Djebbari, ministre délégué aux transports.





