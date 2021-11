​Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées : Dans les arcanes de la justice administrative

Arrivés en début d’après-midi et accompagnés de leur tuteur, Déborah et Christophe n’ont pas vu le temps passé. "Le rythme est soutenu", fait remarquer la greffière en chef. "Ils travaillent en cuisine, ils ont l’habitude", rétorque leur tuteur. La visite a commencé avec un entretien à l’accueil. De la réception sur le logiciel ou par courrier, on leur a expliqué la procédure. "Ensuite, on met le dossier dans des pochettes. La couleur rouge est pour les urgences et le bleu pour le normal. On intègre des sous-pochettes dans le dossier", explique la personne responsable de l’accueil. "Le dossier est déposé au greffe d’une des trois chambres du tribunal, en fonction du type de contentieux".

Le binôme en visite est aiguillé jusqu’au bureau d’une greffière. "Ici, on s’occupe de l’enveloppe, du papier cadeau. On vérifie que tout est dans les règles" . Le principe du contradictoire leur est expliqué , à savoir que les pièces sont transmises aux deux parties qui peuvent à leur tour y répondre. "

un moment donné, le magistrat considère qu’il n’aura pas plus d’éléments et décide de clore l'instruction. Le dossier est donc inscrit à l’audience" , résume la greffière. Une question vient à l’esprit des deux visiteurs du jour, à savoir le délai de traitement, qui est de 9 mois à 2 ans. "Mais j’ai encore un dossier de 2016", rappelle la greffière. Un temps jugé trop long par Déborah.

Dans le bureau de la greffière en chef, Déborah et Christophe sont étonnés par la quantité de travail au sein du tribunal composé de 12 magistrats et 12 agents administratifs. "À vrai dire, je ne les compte pas, entre 8 et 10 heures", précise-t-elle. Les privilégiés d’un jour, avant de découvrir le rôle du rapporteur public, accèdent à des bureaux et couloirs généralement interdits au public. Dans la bibliothèque de la rapporteure publique , leurs yeux se jettent sur les innombrables recueils renfermant la jurisprudence. Certains appartiennent à un autre siècle et sont perçus comme des reliques du passé.

La rapporteur publique

Une lecture du dossier que les juges ne sont pas obligés de suivre.

L'heure tourne. Si la discussion suit son cours et les deux visiteurs ont encore des questions, il est temps de conclure.

