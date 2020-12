Revenir à la Rubrique DEPARTEMENT DE LA REUNION ​Séance plénière du Département : Vote du Budget Prévisionnel pour l'année 2021 Ce mercredi 16 Décembre s'est tenue, au sein de l'Hémicycle du Palais de la Source, la dernière séance plénière de l'année durant laquelle les élus du Conseil Départemental ont voté le budget primitif pour l'année 2021. Ce dernier, qui est élargi à hauteur de 63 Millions d'euros par rapport à celui de 2020, a été approuvé par l'ensemble des élus départementaux. Il s'inscrit dans une optique de Relance Economique et Sociale de l'ile.

Les membres du Conseil Départemental étaient rassemblés pour voter, particulièrement, le Budget primitif pour l'année 2021, ce 16 décembre.



Avant l'examen des rapports, une minute de silence a été respectée en l'honneur de l'ancien Président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, récemment disparu.



Les élus ont ensuite procédé au vote du budget prévisionnel 2021 d'un montant total de 1,159 milliard d'euros. Ce budget, pour la Relance Economique et Sociale de La Réunion, voit une augmentation de 63 Millions d'euros par rapport à celui voté l'an dernier. 226 Millions d'euros seront consacrés à l'investissement, et 933 millions d'euros au Fonctionnement. Le Département a précisé que « la recentralisation du RSA, effective depuis le 1er Janvier 2020, constitue un facteur décisif de préservation des équilibres budgétaires de la Collectivité dans ce contexte de crise hors-normes. Elle aura permis au Département de bénéficier d'une marge de manœuvre confortable, dans le cadre de ce budget de relance économique et sociale et de transition écologique et solidaire ».



Par ailleurs, les élus ont pris acte d'un rapport sur la situation en matière de développement durable de la Collectivité qui a entamé ses actions d'engagement en faveur de la Transition écologique.



Une actualisation du dispositif d'aides départementales en faveur des sportifs de haut niveau a également été votée. Les élus ont adopté de nouvelles grilles des bourses forfaitaires trimestrielles, des primes et une mesure spéciale en faveur des collégiens.



Plusieurs invités étaient présents à cette séance plénière. C'est ainsi qu'à l'issue de l'examen de l'ordre du jour, la toute nouvelle Présidente du Conseil Départemental des Jeunes, Shyrel Gouraya Moussalaya, s'est présentée aux différents élus et a évoqué les actions entreprises par l'ancien Bureau du CJD. Elle a pu exposer ses ambitions pour l'année à venir au cours de laquelle elle souhaite notamment intervenir dans des domaines tels que la sécurité routière, les violences conjugales, la prévention contre les addictions mais également l'environnement et le harcèlement scolaire.



Puis, l'agence Image Corp, représentée par sa directrice Marianne Caruel, et le danseur Gary Técher, ont été invités à prendre la parole. En effet, la campagne de sensibilisation, d'information et de prévention contre les addictions « Refuse Résiste », lancée par le Département, a remporté 5 prix dont « Le grand Prix tout territoire », décernés par un jury international, dans le cadre du concours des Créatives 2020. Marianne Caruel a pu rappeler les orientations stratégiques et marketing mises en place ainsi que ses motivations dans la création de cette campagne qui symbolise à la fois le combat au quotidien des jeunes tentés ou touchés par l'addiction et le combat que doit mener l'entourage de ce même public. Pour la réalisation de cette campagne, le Département s'est entouré de ressources 100 % locales. Le spot a été réalisé par DKPIT et met en scène Gary Técher, danseur, chorégraphe et acrobate, double champion du monde de hip hop. Représentant de la jeunesse conquérante de l'île, il a été remercié pour son implication dans le cadre de cette opération.



A la suite à cette séquence, les membres de l'assemblée ont été invités à visionner un clip musical créé par les pensionnaires de l'Académie des Dalons, dans le cadre de l'épidémie du Covid-19. Ce clip intitulé « Sauver des vies » vise à prévenir le public sur les dangers de l'épidémie et sur la nécessité d'appliquer les gestes barrière.



Enfin, cette séance s'est terminée en chanson par une magnifique prestation de Jody Nanou, demi-finaliste de The Voice Kids 2020 et membre du bureau du CDJ. Autre talent de la jeunesse réunionnaise.





