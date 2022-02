​Sauvetage des marins du Tresta Star: Le préfet salue la réussite d’une opération inédite

L'opération périlleuse, très technique et inédite, de sauvetage des 11 marins du navire Tresta Star s'est déroulée avec succès entre 2 heures et 4 heures du matin.



Elle s’est effectuée dans des conditions météorologiques très défavorables (houle, vents et pluies extrêmes) et sur une zone d’intervention particulièrement difficile (plateau friable de la coulée de lave de 2007).



32 pompiers sauveteurs ont été engagés pour ramener les naufragés à terre grâce à l'établissement par l'équipe du GRIMP du SDIS d'une tyrolienne entre le navire échoué et la terre.



Les marins, épuisés, ont ensuite été pris en charge par le service médical du SDIS de La Réunion, puis accueillis par les soins de la commune de Saint-Philippe.



Le sous-préfet de Saint-Pierre et le Maire de Saint-Philippe ont été sur place pendant toute la durée des opérations.



Le préfet salue l’engagement de tous les acteurs mobilisés : SDIS, Gendarmerie nationale, Police municipale et services techniques de la Mairie, Marine Nationale et CROSS La Réunion (Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage).