​Sans aides sociales, le taux de pauvreté serait de 50% à La Réunion

Le niveau de vie de nombreux Réunionnais dépend fortement des prestations sociales et plus particulièrement des minima sociaux. Le poids des prestations sociales dans le revenu disponible des ménages culmine dans les communes du Port (29%) et de Salazie (28%). Salazie est d'ailleurs la commune au plus fort taux de pauvreté à La Réunion Les pensions et retraites ont un poids nettement inférieur à La Réunion (16 % contre 28 %). L’INSEE l’explique par la jeunesse de la population et le fort taux de chômage.Fin 2020, 170.300 personnes à La Réunion bénéficiaient de minima sociaux. Le nombre de bénéficiaires du Revenu de solidarité active (RSA) avait légèrement augmenté au 3e trimestre 2020, avant de retrouver son niveau d’avant-crise sanitaire en fin d’année.