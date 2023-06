A la Une . ​Salazie : Deux joggeurs pris en chasse par des chiens... et leur propriétaire

Un Salazien devra s’expliquer sur le coup de sang qu’il a réservé à deux joggeurs que deux de ses chiens venaient de mordre. Par Régis Labrousse - Publié le Mercredi 21 Juin 2023 à 19:31

Ce mardi 20 juin dans le cirque de Salazie, un habitant a fini la journée au poste après une altercation avec des joggeurs qui passaient devant chez lui.



Quelques secondes plus tôt, les deux amis effectuaient leur marche lorsque trois chiens se montrent menaçants. Deux des chiens arrivent à mordre les pratiquants de jogging.



Les joggeurs stoppent leur marche. A deux pas de là, un homme sort de chez lui. Au lieu de présenter ses excuses aux sportifs, le propriétaire des animaux s’en prend à son tour aux joggeurs en étant muni d’un bâton.



Les gendarmes interviennent et constatent l’état d’ébriété de l’agresseur. Plus tard, il sera aussi testé positif aux stupéfiants.



Déjà connu des forces de l’ordre pour des faits de violences, l’homme est placé en garde à vue. Il sera présenté vendredi en comparution immédiate au tribunal de Champ fleuri.



L’agresseur a accepté de céder ses animaux de compagnie. Ces derniers vont être testés pour déceler l’éventuelle présence de la rage. Sur les trois chiens, deux de moyens gabarits et un plus petit, au moins deux ont mordu.