Communiqué ​Saisonniers agricoles, pas plus pas moins que les saisonniers du tourisme !

La CFDT Agro réclame de meilleures conditions de travail et perspectives pour les saisonniers agricoles réunionnais. Par NP - Publié le Jeudi 27 Juillet 2023 à 06:43

Communiqué de la CFDT Agro :



A chaque saison son fruit, celui des saisonniers agricoles réunionnais est toujours amer…

Comment créer les conditions de l’attractivité dans ce secteur ?

A l’instar du tourisme, le secteur des saisonniers agricoles souhaiterait bénéficier des engagements de l’État pour améliorer leur emploi.

Chaque année, l’agriculture dans notre département et tout particulièrement le secteur de la canne à sucre a besoin de 3200 employés. Et d’année en année ces salariés sont de plus en plus difficilement mobilisables.



Alors qu’un bon nombre d’entre eux atteignent l’âge de la retraite chaque année, il devient de plus en compliqué de trouver la relève. La pénibilité, la saisonnalité, le peu de revenu de l’activité n’attirent pas les jeunes. C’est pourquoi la CFDT Agro revendique :



- Une meilleure rémunération des saisonniers en raison des conditions de travail pénibles et éprouvant tant moralement que physiquement

- L’assurance d’être indemnisé 6 mois pleinement même si différentes causes viendraient entraver le bon déroulement de l’activité (aléas climatiques, conflits sociaux…)

- La préparation à l’emploi par la formation des saisonniers

- L’accompagnement des saisonniers dans la recherche de solutions d’emplois et de formations pendant l’intersaison afin de garantir un revenu décent et maintenir leur employabilité

- L’accompagnement du recrutement des salariés saisonniers en contrat CDI

- Le développement de la collaboration entre les entreprises pour l’employabilité des saisonniers.



Notre syndicat CFDT Agro est dans l’attente d’une réponse appropriée du gouvernement afin de permettre à l’activité agricole d’employer correctement les salariés saisonniers pour qu’ils ne subissent plus d’année en année cette précarité structurelle.