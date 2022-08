A la Une . ​Saisie record de zamal à La Réunion: Un Mauricien interpellé, deux autres individus recherchés

La saisie record de cannabis à destination de l'île Maurice avait mené en juin dernier à l'interpellation de 8 individus à La Réunion. Trois Mauriciens sont suspectés d'être impliqués dans ce trafic de stupéfiants entre La Réunion et Maurice. L'un d'eux a été interpellé. Par NP - Publié le Jeudi 11 Août 2022 à 16:27





Trois Mauriciens seraient également impliqués dans cette affaire, révèle ce jeudi Defimedia.info. Les trois individus ont été identifiés par la gendarmerie réunionnaise comme étant les commanditaires du colis de cannabis. L’un des protagonistes, dont la tâche consistait à placer les colis sur le hors-bord pour la livraison, a été arrêté la semaine dernière.



L'homme a été traduit devant un juge d'instruction et maintenu en détention provisoire. Les deux autres sont toujours recherchés. Le 17 juin dernier, les gendarmes de la compagnie de Saint-Benoît interceptaient 147,9 kg de zamal dans l'Est de l'île . La drogue, disposée dans des sacs posés sur le littoral de Sainte-Rose, s'apprêtait à prendre le large à destination de l'île sœur. L'important dispositif des forces de l'ordre déployé dans la zone avait alors permis l'interpellation de 8 individus.