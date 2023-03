​Saisie record d’héroïne par l’État dans l’océan Indien

Ce jeudi 9 mars 2023, au lever du jour, le bâtiment de soutien et d’assistance outre-mer « Champlain » a procédé au contrôle d’un boutre, le « Al Balal », en haute mer. Ce navire était suivi depuis plusieurs jours. Sa présence avait été confirmée notamment par un vol Dornier seychellois.



Conformément au droit international, une visite a été conduite sous l’autorité du préfet de La Réunion, délégué du gouvernement pour l’action de l’État en mer, et en étroite liaison avec l’autorité judiciaire. Les investigations menées à l’aide d’une équipe cynophile ont permis la découverte de 25 ballots suspects. Les tests opérés par l’équipe de visite du « Champlain » ont confirmé qu’ils contenaient 1069 kilos d’héroïne, aussitôt saisis.



Les Forces armées dans la Zone-sud de l'océan Indien (FAZSOI) conduisent régulièrement des opérations de lutte contre le narcotrafic dans la zone maritime dont le préfet a la responsabilité, en tant que délégué du gouvernement pour l’action de l’État en mer. Ces opérations ont pour but de lutter contre les « flux primaires », c’est-à-dire le transport réalisé « en gros » à proximité des sites de production, avant que le produit ne soit coupé et conditionné pour la vente. Elles entravent les circuits du trafic et réalisent souvent des prises record.



Avec plus d’une tonne d’héroïne saisie et vouée à la destruction, cette opération porte un coup très significatif aux réseaux criminels et envoie encore une fois un message de fermeté et de détermination : la France, en mer, contribue à la stabilité régionale et fait respecter les lois et règlements, en y consacrant tous les moyens nécessaires.