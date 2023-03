La grande Une ​Sainte-Suzanne : 4ème édition de la Marche réunionnaise pour le climat

La Marche réunionnaise pour le climat et la biodiversité fait son grand retour ce dimanche à Sainte-Suzanne. Par NP - Publié le Dimanche 5 Mars 2023 à 08:20

Après deux ans d’absence, la Marche réunionnaise pour le climat et la biodiversité revient à Sainte-Suzanne.

Au départ du Bocage, deux parcours sont proposés :

- Parcours 10km

- Parcours 3 km pour les familles et personnes à mobilité réduite.



Cet évènement a pour ambition de sensibiliser les citoyens à l’urgence climatique, de débattre, de s’informer davantage sur les actions menées localement ou à mener.



La ville de Sainte-Suzanne, l’ensemble des partenaires et les citoyens, souhaitent, pour cette 4ème édition, envoyer un signal fort de mobilisation au monde depuis notre île. Plantation d’espèces endémiques, conférence/débats avec des experts scientifiques et des militants de la cause climat sont également au programme.

Hommage a Paul Vergès



En marge de la marche, un hommage a été rendu à Paul Verges.