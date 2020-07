​Sainte-Rose : une vanne endommagée à l’origine des problèmes de distribution d’eau

Depuis la semaine dernière, la distribution d’eau sur Sainte-rose est fortement perturbée suite à un incident technique survenu en aval des réservoirs d’EDF.



L’eau distribuée à la population de Sainte-Rose provient d’une ressource en eau commune (captage) à l’alimentation des 4 réservoirs pour la production hydroélectrique de la centrale EDF de Sainte Rose. Ces réservoirs sont notamment visibles depuis Saint-Benoît à flanc de montagne.



Les équipes d’EDF, gestionnaire du site qui permet à la Cirest de fournir de l’eau à l’ensemble de la commune, ont identifié la panne à l’origine de ces perturbations. La panne est localisée à la sortie du site des 4 réservoirs. Une vanne alimentant le brise-charge, ouvrage technique qui permet de rediriger l’eau à destination des abonnés de la commune vers des ouvrages en aval, est endommagée et doit être remplacée.



La Cirest informe donc ses abonnés en eau de la commune, que compte tenu de cette panne importante et du temps de remplacement de cette vanne, que des perturbations de la distribution de l’eau auront lieu cette semaine.



Les équipes de la régie des eaux sont mobilisés, aux côtés des équipes d’EDF pour assurer, malgré les difficultés techniques rencontrées, la distribution de l’eau et pour remplacer la vanne défaillante dans les meilleurs délais.



Compte tenu de ces travaux et des pluies observées ces derniers jours, la qualité de l’eau est fortement dégradée sur l’ensemble de la commune. Aussi, il est recommandé d’utiliser de l’eau embouteillée pour la boisson et la préparation des aliments ou de la faire bouillir pendant 3 minutes.