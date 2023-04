​Sainte-Marie : L’authenticité de certains courriers de démission d’élus mise en doute

La semaine dernière, vendredi 14 avril, le maire de Sainte-Marie avait réussi le pari de ramener au bercail des élus qui avaient fait siège vide ces dernières semaines, amenant les délibérations à être reportées. Vendredi dernier, c’était moins une. La Ville avait obligation de se prononcer sur le vote de son budget 2023 avant le 15 avril, sans quoi le préfet aurait eu toute latitude pour fait appliquer un budget d’office.



Ce vendredi matin donc, la ville de Sainte-Marie a bel et bien reçu de Fabrice Marouvin, ex-directeur de cabinet de l’époque Lagourgue, la lettre de démission de 14 élus, ce qui confirme une information de l’édito de Freedom.



Forcément étonnée de cette démarche une semaine seulement après un conseil municipal qui avait donné l’impression que tout était entré dans l’ordre, la mairie a tout de suite voulu savoir si ces démissions avaient bel et bien été signées par les démissionnaires en puissance. Selon nos informations, des doutes sérieux sur l’authenticité de certains documents émergent.



Des élus soi-disant démissionnaires ce jour auraient affirmé à l’exécutif municipal qu’à aucun moment ils ont signé une lettre de démission.



Les soupçons se portent donc sur la réutilisation d’un jeu de lettres de démission établies l’an dernier au début du grand déballage public de la scission interne.



Si ces soupçons venaient à se confirmer, l’utilisation de faux en écriture pourrait déboucher sur un volet plus judiciaire à ces passes d’armes politiques dont Sainte-Marie a désormais l’habitude.