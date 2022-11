A la Une . ​Sainte-Clotilde : Débrayage annoncé ce mardi matin à l’école Eudoxie Nonge

Parents d'élèves et professeurs de l’école Eudoxie Nonge de Sainte-Clotilde souhaitent se mobiliser ce mardi matin. Ils déplorent le manque de sécurité de l’établissement. Par NP - Publié le Lundi 14 Novembre 2022 à 15:35

En raison d’un manque de sécurité pointé du doigt par les parents d’élèves et des professeurs, un débrayage est prévu ce mardi matin à l’école Eudoxie Nonge de Sainte-Clotilde. “Le dernier conseil d'école en présence d'un représentant de la Mairie faisait froid dans le dos” regrettent les représentants des parents d’élèves de l’école dans un communiqué, avant de poursuivre :



"Des barbecues dans la cour"



“Chaque week-end, l'école est squattée, il y a une poubelle brûlée dans la cour, des barbecues dans la cour, des déchets type préservatifs sont retrouvés chaque lundi, des excréments sont présents dont certains tartinés dans les toilettes des maternelles. Et surtout il y a des vols : 2 en 3 semaines”. Le matériel informatique mis à disposition des élèves par un professeur aurait été volé.



Vols et dégradations, présence de rats dans les toilettes, lavabos bouchés seraient monnaie courante dans cet établissement, toujours selon les représentants des parents d’élèves qui estiment qu’elle “n'est pas sécurisée. Elle est abandonnée et ce, depuis des années” et qui déplorent l'inaction de la municipalité.