La grande Une ​Saint-Valentin : La Réunion, l’île des célibataires

Alors que l’amour est célébré dans les magasins et restaurants ce 14 février, les données de recensement de la population révèlent que les unions sont moins fréquentes à La Réunion et que l’île compte plus de célibataires que de mariés. Par BS - SF - Publié le Mardi 14 Février 2023 à 09:53





Mais La Réunion a un taux de célibataires plus important qu’au niveau national. Près de la moitié des adultes réunionnais sont seuls tout au long de l’année et ne vibreront pas durant cette Saint-Valentin. L’amour est à la fête en ce mardi 14 février. La Saint-Valentin est l’occasion de montrer à notre moitié à quel point on l’aime grâce à des cadeaux, des attentions et pour beaucoup un dîner romantique.Mais La Réunion a un taux de célibataires plus important qu’au niveau national. Près de la moitié des adultes réunionnais sont seuls tout au long de l’année et ne vibreront pas durant cette Saint-Valentin.

Les Réunionnais plus solitaires que la moyenne nationale



Les données de l’INSEE du recensement de la population en 2019 montrent que la situation est très différente à La Réunion par rapport au reste de la France.



Sur notre île, on compte autant d’adultes mariés (36,77%) que de célibataires (36,63%). Les Réunionnais en couple sous toutes formes (mariage, pacs, concubinage, union libre) sont à peine plus nombreux (52,90%) que les célibataires englobant les divorcés et les veufs.



Sur l'ensemble du territoire français, ils sont 42,8% à se déclarer unis par le mariage contre 27,6% de célibataires.



Si l’on se fie aux données brutes du recensement de population en 2019, 53% des personnes sondées se déclarent en couple. 2% des habitants de La Réunion qui sont dans une union vivent pourtant chacun de leur côté.



Les Réunionnaises plus souvent seules



L’étude de l’INSEE sur les habitudes de vie des jeunes Réunionnais révèle que



Les jeunes ont plus de mal à fonder une famille avec un départ du domicile parental, ce n'est qu'à 27 ans que 50% s'en vont en 2018 au lieu de 25 ans, dix ans plus tôt.



Parmi les adultes de tous âges, 57% des hommes se déclarent en couple alors que 50% des femmes disent être seules. Ce qui s'explique notamment par un taux de femmes dans un foyer monoparental bien plus élevé comparé aux hommes.