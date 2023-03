A la Une . ​Saint-Pierre : Un facteur se fait encercler et frapper

La tournée d’un facteur ne s’est pas déroulée comme prévu ce lundi à Saint-Pierre. Il a été pris à partie par une bande. Par Ludovic Grondin - Publié le Mardi 28 Mars 2023 à 16:24





Ce lundi, un facteur a été ciblé par un groupe de quatre individus. Ces derniers en sont venus à entraver le passage du fourgon postal en positionnant leur véhicule devant. Ils ont ensuite ouvert la porte et sorti le facteur de son siège. La scène s’est déroulée en haut de la rue Archambault.



Les agresseurs reprochaient au postier d’avoir renvoyé une lettre qui leur était destinée.



Au cours de l’agression, le facteur a reçu un coup de poing. Ses agresseurs en ont profité pour voler ses affaires et des colis.



Seule étincelle de lucidité dans cette agression gratuite, quelqu’un de la bande s’est interposé entre le postier et celui qui a donné le coup de poing pour que ce dernier n’aille pas plus loin.



Pour qu’une simple lettre en vienne à provoquer le courroux de cette bande, un syndicaliste y voit les dessous d’un probable trafic de drogue.



"Notre collègue n'y est pour rien. Lorsque le nom indiqué ne correspond pas au domicile de sa tournée habituelle, le facteur ne fait que renvoyer le courrier", explique Loïc Bois, secrétaire adjoint SUD Poste Réunion.



"Ce n’est pas la première fois que ça arrive à La Réunion", ajoute-t-il. Parmi les précédents, citons l’agression d’un facteur au Port en 2016 avec les mêmes ressorts de trafic de drogue via les courriers ou colis. Septembre 2019 : Des facteurs du Port agressés par des trafiquants de drogue

