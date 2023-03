​Saint-Pierre : Les agriculteurs mobilisés pour leur retraite

Alors que les deux motions de censure déposés suite à l’activation du 49.3 par le gouvernement Borne doivent être examinées ce lundi, les mobilisations se multiplient aux quatre coins de France.



La Réunion n’y déroge pas. En parallèle de l’action organisée au Port par l’intersyndical, dans le Sud, les agriculteurs se sont mis en place rue de l'Irat, devant la chambre d’Agriculture à Saint-Pierre, pour alerter sur les retraites agricoles.



Les agriculteurs ne bloquent pas la rue, mais empêchent les voitures de passer, obligeant les automobilistes à contourner le mouvement.



"Aujourd’hui on a des agriculteurs qui partent à la retraite avec 300 euros, 400 euros. C’est dû à notre spécificité, les gens ont très peu cotisé, les surfaces agricoles sont petites. On se retrouve avec des retraites qui sont minimes. Les gens ne peuvent pas en vivre et ne partent pas en retraite”, a indiqué Jean Michel Moutama, président de la CGPER.



Une réunion en sous préfecture devrait se dérouler en fin de matinée pour discuter de la problématique de la retraite agricole.