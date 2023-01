La grande Une ​Saint-Pierre : Elle retrouve sa voiture taguée d’une étoile rouge

En rentrant du travail en début de semaine, une femme a découvert que sa voiture, garée en face du casino de Saint-Pierre, avait été dégradée et taguée d’un pentagramme. Elle s’interroge sur une éventuelle signification. Par NP - Publié le Jeudi 5 Janvier 2023 à 17:08

Mardi dernier, en sortant du travail, Océane s'apprête à rentrer chez elle. En arrivant à sa voiture, garée sur le parking du boulevard Hubert Delisle, dans le centre-ville de Saint-Pierre, la jeune femme fait une “étrange découverte”.



Elle s’aperçoit qu’une étoile rouge à cinq branches a été dessinée sur tout l’arrière de sa Fiat 500, à l’aide d’un étrange liquide rouge.

Arrivée chez elle, Océane est consternée et intriguée par la dégradation de son véhicule, d’autant plus qu’il est le seul à avoir été tagué. Après vérification, le liquide était en fait du ketchup, mais elle s’interroge : “Est-ce que c’était une plaisanterie de mauvais goût, visée ? L'œuvre de marmailles qui s’ennuyaient ? L’acte d’une personne malveillante ? Je n’ai aucune explication”.



Le mystère reste entier. En postant la photo de sa voiture sur les réseaux sociaux, la jeune femme indique qu’une autre personne aurait été victime de dégradation l’an dernier, sur ce même parking. Le pentagramme aurait été dessiné sur le véhicule cette fois-là avec de la bétadine rouge.