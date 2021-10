Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL ​Saint-Paul, Ville innovante en matière d’intégration et de maintien dans l’emploi des travailleurs porteurs de handicap

Le troisième Adjoint de Saint-Paul délégué à la gestion du personnel communal, Sébastien GUYON, participe ce jeudi 14 octobre 2021 au Comité local du Fonds d’insertion des personnes en situation de handicap dans la Fonction publique (FIPHFP) à l’université de Saint-Denis.



La Sous-Préfète à la cohésion sociale, Camille DAGORNE, préside ce Comité. Cette instance valide les projets en matière d’emploi de personnes en situation de handicap.



La Sous-Préfète a tenu à féliciter la collectivité et ses services pour leurs efforts. Saint-Paul a été qualifiée de « Ville innovante » dans le domaine de sa politique de ressources humaines liée au handicap.



Les actions engagées pour le recrutement des jeunes apprentis bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé a été saluée par la FIPHFP.



Saint-Paul, Ville bienveillante et inclusive, impulse une nouvelle dynamique en matière d’intégration des personnes porteuses de handicap. La Municipalité fait de l’amélioration de la qualité de vie au travail de ses agents un axe prioritaire.



Le but est de recruter, d’accompagner et de maintenir en emploi des agents en situation de handicap. Cette politique volontariste permet à la Ville de Saint-Paul de se rapprocher du taux de 6% d’obligation d’emploi de travailleurs handicapés.



L’occasion pour l’élu Saint-Paulois de présenter la nouvelle convention renouvelée avec le FIPHFP pour la période 2021 à 2024. Ce Comité local a adopté à l’unanimité ce conventionnement avec la commune.



« On parle beaucoup d’obligation légale, de bénéficiaires d’obligation d’emploi... Ne nous arrêtons pas à ces termes ! Notre Ville ira plus loin que cet objectif de 6%. Pour notre commune, ce n’est pas une obligation légale : c’est une obligation morale d’accompagnement ! », énonce avec détermination l’élu, Sébastien GUYON.



La collectivité s’engage dans une démarche incitative de recrutement d’apprentis en situation de handicap. Saint-Paul, Ville humaine et solidaire, a été précurseur dans le cadre de l’expérimentation « Prépak’R ». Cet engagement a été récompensé par le trophée H d’or.



Saint-Paul va restructurer et doubler sa cellule de référence handicap au sein de l’ensemble de ses services pour gagner en réactivité et signaler d’éventuelles alertes. Plusieurs lignes directrices figurent dans cette nouvelle convention pour mieux communiquer sur le handicap.



La collectivité va utiliser tous ses canaux numériques, et cela aussi bien en interne qu’en externe. Tous ces outils permettront de diffuser des messages pour changer à jamais les mentalités.





Dans la même rubrique : < > Profitez d’une journée Zen & Happy ! Dégradation de la qualité de l’eau sur Cilaos